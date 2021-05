AstraZeneca e Johnson, Norvegia verso lo stop: «Effetti collaterali rari ma gravi»

Stop alla vaccinazione con AstraZeneca e Johnson & Johnson, hanno effetti collatrali rari ma gravi. È la raccomandazione del comitato di esperti istituito dal governo norvegese per pronunciarsi sui due sieri a vettore virale.

«Non raccomandiamo l'uso di vaccini adenovirali nel programma nazionale di immunizzazione», ha detto il capo del comitato Lars Vorland, consegnando il suo rapporto al ministro della Salute Bent Hoie. «La causa sono i gravi effetti collaterali» osservati in una piccola percentuale di persone a cui sono stati somministrati i vaccini, ha aggiunto il medico. Hoie non ha ancora reso nota la posizione del governo.

APPROFONDIMENTI FOCUS Vaccino Pfizer, sei dosi iniettate per sbaglio a una ragazza di... IL FOCUS AstraZeneca, seconda dose: ecco cosa accade (dopo lo stop Ue) a chi... SALUTE Galli: «Senza aggiornamento dei vaccini non ci sarà...

La sospensione - La Norvegia aveva sospeso l'uso del vaccino AstraZeneca per studiarne gli effetti collaterali, rari ma potenzialmente gravi; successivamente anche di Johnson & Johnson. «Se decidiamo di rinunciare per sempre a questi vaccini, non andranno sprecati. Verranno dati ad altri paesi», ha detto Hoie.