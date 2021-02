Attanasio, i funerali a Limbiate. I genitori: «Caro Luca, staremo vicini alle tue bimbe»

Folla e commozione a Limbiate (Monza), per i funerali di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci. Presenti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, una cinquantina di sindaci della zona con la fascia tricolore.

Il feretro, avvolto nella bandiera italiana, è stato accolto nel campo sportivo dal coro dei ragazzi dell'oratorio. A celebrare la messa, attorniato da parroci e sacerdoti, l'arcivescovo di Milano Mario Delpini. «Troppo breve è stata la tua vita eppure si può offrire il bene più prezioso senza che il tempo lo consumi», ha detto nell'omelia monsignor Mario che appena arrivato è andato a porgere le condoglianze alla vedova e agli altri familiari seduti in prima fila. Il campo sportivo si è riempito rapidamente e per consentire a tutti i lombiatesi di partecipare, la messa è stata trasmesse in diretta streaming dal sito del Comune. A esequie finite Attanasio sarà seppellito nel cimitero del comune dove è cresciuto e tornava ogni volta che poteva.

Le parole più difficili da trovare sono quelle per la moglie e le figlie «e credo che la parola più significativa è quell'oasi di celebrare la messa e chiedere al Signore di consolare i vivi e accogliere nella sua gloria colui che è andato via così», ha detto Delpini arrivando al campo sportivo. «L'ho conosciuto solo fugacemente quando è venuto a trovarmi prima del mio viaggio in Congo - ha ricordato l'arcivescovo - ma soprattutto ho avuto la testimonianza dei nostri missionari, della gente che ho visto in Congo che sentivano in lui un alleato per tutte le opere di solidarietà di promozione umana che caratterizzano in generale la presenza delle nostre comunità cristiane».

Il messaggio dei genitori di Attanasio

«Caro figlio siamo distrutti dal dolore ma dobbiamo essere forti per stare accanto a Zakia e alle 3 splendide nipotine». È il Messaggio dei genitori di Luca Attanasio, letto da un amico a conclusione del funerale. I genitori di Luca hanno voluto anche rivolgere un pensiero al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci, morto insieme al figlio. Terminata la messa il primo a ricordare Attanasio è stato il sindaco Domenico Antonio Romeo con la voce rotta dall'emozione. Poi è stato il turno di altri amici. Un applauso alla fine ha accolto i discorsi e salutato l'uscita del feretro diretto al cimitero.

