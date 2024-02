Parigi, accoltella tre persone alla Gare de Lyon: arrestato un maliano con patente italiana

Paura a Parigi. Erano circa le 8 di sabato mattina quando un uomo ha aggredito i viaggiatori alla stazione Gare de Lyon a Parigi. Ha ferito tre persone con un coltello e un martello. La questura specifica che l'attacco ha provocato un ferito grave, non in pericolo di vita, e due feriti lievi. Tutti sono stati portati in ospedale.

Ad arrestarlo sono intervenuti gli agenti di polizia e gli agenti della sicurezza ferroviaria.

Sconosciute ancora le motivazioni dell'aggressore. Il sospettato, 32 anni, è stato identificato come cittadino maliano ma ha mostrato la patente italiana quando è stato fermato.

🔴 ALERTE INFO | Plusieurs personnes blessées à l’arme blanche gare de Lyon à Paris, un homme interpellé

➡️ https://t.co/JXpVkDMTe6 pic.twitter.com/d7HZHKVLEK — Le Parisien (@le_Parisien) February 3, 2024

Le Parisien: soffre di disturbi psichiatrici

Il presunto autore dell'attentato alla Gare de Lyon è «certamente di nazionalità maliana», anche se ha presentato una patente di guida italiana. Lo raccontano Le Figaro e Le Parisien, precisando che il sospetto era armato di coltello e martello. L'individuo avrebbe aggredito le tre vittime rimanendo in silenzio, poi avrebbe dato fuoco al suo zaino, prima di essere arrestato dalla Brigata ferroviaria della polizia nazionale. Si dice che soffra di disturbi psichiatrici e abbia 32 anni. Un imponente dispositivo militare e di polizia è stato dispiegato sul posto. L'accesso alla hall numero 3, dove è avvenuto l'attacco, è vietato mentre il resto della stazione resta aperta ai viaggiatori e i treni continuano a partire, anche se il traffico risulta rallentato in partenza.