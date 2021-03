Australia attaccata dai topi: migliaia invadono case, hotel e ospedali. Tre pazienti morsi

Australia sotto attacco. Un'invasione di topi sta colpendo il Nuovo Galles del Sud, Stato dell'Australia in cui si trova la capitale Sydeny. Topi e ratti che si sono intrufolati nelle case, negli hotel e negli ospedali. Le autorità stanno aiutando i cittadini a pizzare trappole, a bloccare le porte e le finestre per fermare l'onda di roditori. Ma alcuni non sono riusciti a fermarla. E alcuni motel sono stati costretti a chiudere perché ci sono troppi ratti. Questo, naturalmente, incide anche sul turismo.

Dipartimento salute: «Un evento naturale»

Il dipartimento salute del Nuovo Galles del Sud ha confermato che tre persone sono state morse. Si trovavano in diversi ospedali, quello di Tottenham, Walgett e Gulargambone quando sono state attaccate dai roditori. Le autorità sanitarie, però, rassicurano: «L'invasione di topi nella parte ovest del Nuovo Galles del Sud è un evento naturale».

Droni per uccidere i topi

Per combattere l'invasione si stanno utilizzando tutti i mezzi. E c'è chi, come l'agricoltore Roger Woods, è stato autorizzato dallo Stato per far volare un drone e lanciare veleno per topi così da ucciderli. La preoccupazione è che l'invasione possa colpire altri Stati. Per questo si stanno piazzando ovunque trappole, repellenti e dissuasori anti topi e si sta anche procedendo a togliere quel cibo in eccesso rimasto nelle fattorie che può attirare i roditori.

Il pericolo delle malattie

C'è inoltre la preoccupazione per quanto riguarda le malattie trasmissibili. Un caso di coriomeningite linfocitaria, malattia trasmessa dai roditori, è stato riportato Priscilla Stanley, che è a capo del dipartimento salute del Nuovo Galles del Sud. Si tratta di una patologia molto rara e che, come sintomo, dà occhi rossi.

