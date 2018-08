Australia, rapper ucciso in strada con una spada da samurai

Martedì 14 Agosto 2018, 17:01

Il rapper Jett McKee, 30 anni, è morto in un sobborgo di Sydney dopo essere stato colpito con una spada da samurai in pieno giorno, come informa la televisione australiana 9News.Secondo i testimoni, il cantante dopo essere stato pugnalato, coperto di sangue e con le ultime forze, ha tentato di scappare quando è collassato al suolo. All'arrivo della polizia era già deceduto.Un uomo e una donna sono stati visti mentre lasciavano frettolosamente la scena del crimine e, infatti, una coppia è ora in stato di fermo per una loro presunta relazione con il crimine.Il comandante della polizia Sam Crisafulli ha descritto l'assassinio del giovane rapper come "molto violento". Sono in corso le indagini per appurare le cause di tanta ferocia, mentre si aspettano i risultati dell'autopsia.