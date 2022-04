Le mogli dei soldati Azov a Roma: «In Italia per raccontare la verità sulla guerra. Noi nazisti? Lo è Putin»

Kateryna Prokopenko vive con il cuore in gola. Suo marito Denis, il capo del battaglione Azov diventato uno dei volti della resistenza ucraina, guida i suoi uomini negli assalti a Mariupol. Lei, invece, è a Roma «per raccontare alla gente la verità su Mariupol», dice in un'intervista a "Il Corriere della Sera". «I nostri mariti stanno ancora resistendo nell’acciaieria ma il tempo stringe», aggiunge.

Zelensky lo ha decorato come eroe del Paese, Putin l'ha definito capo delle forze neo-naziste. Kateryna svela le cose come stanno: «Sono orgogliosa di mio marito, per districarsi dalla propaganda occorre guardare ai fatti: Denis e i suoi uomini stanno difendendo tutti noi». Nella capitale italiana insieme a lei ci sono altre tre donne, anche loro compagne dei combattenti che stanno provando a resistere nell'acciaieria Azovstal. Yulya Fedosiuk non vede il marito, Arseniy Fedosiuk, dall’inizio della guerra, ormai da oltre due mesi. «Ma lo sento, ho saputo che dieci giorni fa è riuscito a raggiungere il resto del reggimento trincerato nell’acciaieria nuotando da una sponda all’altra del fiume», dice.

C’è Anya Naumenko, 25 anni, di Kharkiv, manager di un’azienda che produce attrezzature industriali, che sta con Dmytro Danilov dal 2014: «Avremmo dovuto sposarci il prossimo maggio, chissà», sospira. «Lo sento ogni due giorni, di solito gli racconto del nostro cane e di altre amenità così da fargli pensare che esiste ancora una vita al di là della guerra».

Azovstal, nell'acciaieria assediata mamme e neonati allo stremo. «Il cibo sta finendo, aiutateci». Video choc

Le mogli degli eroi ucraini a Roma



In Italia le ha accompagnate Pyotr Verzilov, il dissidente russo fondatore delle Pussy Riots ed editore di Mediazone, sito indipendente di notizie, «l’unico in Russia assieme a Meduza ad aver raccontato la guerra in Ucraina», precisa. «Da quando in Russia siamo stati bloccati, i nostri lettori sono aumentati: aggirano il blocco usando vpn e social». «Lo scorsa settimana abbiamo incontrato Zelensky e parlato con lui anche di amore, perché il nostro documentario vuole indagare anche su come le relazioni restino vive, muoiano o nascano in tempi di guerra», dice Verzilov.

L'intervista a Kateryna Prokopenko e Yulya Fedosiuk



«Ho conosciuto Denis nel 2015 sui social media, io ero nella mia città, Kiev, lui combatteva nel Donbass - dice Kateryna Prokopenko -. Tutti e due siamo appassionati di musica e trekking, ci siamo piaciuti subito». Sulle accuse di nazismo dice: «Si tratta di propaganda. Se difendere il proprio Paese da aggressioni esterne significa essere nazionalisti, allora Denis sì, è un nazionalista: come puoi dirti ucraino se non sei disposto a salvare il tuo Paese fino alla morte? Ma nazista no. Nel reggimento ci sono anche ebrei, azeri, tartari di Crimea. Nazista è l’espansionismo russo di Putin».



«Batterti per il tuo Paese sembra un valore astratto ma è qualcosa di concreto: vuole dire difendere la gente, donne e bambini dai crimini degli aggressori. I soldati ci stanno proteggendo», aggiunge Yulya Fedosiuk. «Sono persone unite da valori condivisi: nel nostro caso, la democrazia e la dignità umana. Non dalla lingua. A Mariupol ci sono persone che sono rimaste uccise mentre cercavano di seppellire i corpi dei loro cari».

Perché venire a Roma? «Vogliamo raccontare la verità su Mariupol, in Italia circola molta propaganda. Anche ieri passeggiando per Roma abbiamo visto un manifesto contro il reggimento Azov. Ci sono ancora alcuni politici che hanno legami con la Russia e si fanno portavoce degli interessi di Mosca, anche un gruppo di intellettuali hanno scritto una lettera in cui ci invitano ad arrenderci per porre fine alla guerra senza dire che è stata la Russia ad iniziarla…», chiosa Yulya.