Bimba di 4 anni ha mal di pancia, per il medico è un'infezione urinaria. Poi la scoperta: «Ha un cancro al quarto stadio»

Sabato 12 Gennaio 2019, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2019 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mamma di 23 anni porta la figlioletta di 3 anni dal medico. La piccola ha, ma per il dottore si tratterebbe solo di. Le prescrive, dunque, una cura antibiotica, ma dopo una settimana di trattamento la bimba continua a stare male. A quel punto la scoperta choc: «».La vicenda si è svolta a Collumpton, nel Regno Unito. Come riporta il Sun , dal momento che i dolori continuavano,, questo il nome della giovane mamma, avrebbe portato la figliolettada un altro medico per un consulto e, dopo ulteriori analisi, sarebbe arrivata la dura diagnosi. Alla piccola è stato riscontrato un. La coraggiosa bambina ha attraversato otto cicli di chemioterapia in soli 70 giorni, oltre a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore, la chemioterapia e la radioterapia ad alte dosi.La famiglia ora ha lanciato una raccolta fondi per unper prevenire le ricadute. «Quando è tornata a casa - ha concluso mamma Enya - è stato così bello. Il suo appetito era migliore di prima». Le prossime analisi della piccola Cayla sono per la metà di gennaio e serviranno a confermare che è in via di guarigione prima del ciclo finale di radioterapia alla fine del mese.