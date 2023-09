La bimba va nel parco dei diamanti e trova una gemma da 2,95 carati: «Festeggiava il suo compleanno»

Una fortunata bambina di 7 anni ha trovato un diamante marrone dorato da 2.95 carati mentre giocava al Crater of Diamonds State Park a Murfreesboro, in Arkansas, dove era andata per festeggiare il suo compleanno. Lo riporta la Cnn citando un comunicato stampa del parco.

La scoperta di Aspen Brown - questo il nome della piccola - avvenuta il primo settembre «è la seconda più grande registrata da un ospite del parco quest'anno, superata solo da un diamante marrone da 3,29 carati scoperto a marzo», si legge nella nota. «Brown era in visita al parco con suo padre e sua nonna per festeggiare il suo compleanno: ha raccolto una gemma delle dimensioni di un pisello verde da un sentiero lungo il lato nord-est dell'area di ricerca».

Più di 35.000 diamanti sono stati trovati dai visitatori del parco da quando il Cratere dei Diamanti è diventato un parco statale dell'Arkansas nel 1972.