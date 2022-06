Bambino di 10 anni sopravvive alla caduta in un pozzo: cinque giorni con il fiato sospeso in India

Rahum Sahu, 10 anni, è stato salvato dopo essere caduto in un pozzo in India. Le operazioni di recupero del minore sono durate più di 100 ore.

Secondo Reuters, il bambino di 10 anni è caduto da un'altezza di 18,2 metri. Gli uomini dell'operazione dell'Indian National Disaster Response Force hanno impiegato più di 100 ore per riportare in superficie il bambino. Durante questi giorni, Rahum è sopravvissuto respirando attraverso un tubo fornito dalla squadra di soccorso. L'intervento è stato considerato rischioso ma ha avuto un lieto fine. «Non c'è dubbio che l'operazione è stata impegnativa. Alla fine abbiamo raggiunto il successo e il bambino è stato salvato», ha riferito Gautam Suri, un ufficiale dell'esercito.

Secondo le dichiarazioni di un magistrato del distretto di Jangir, il minore è già in cura in ospedale e la prognosi non è preoccupante. «Il bambino è stabile e sta bene. Si riprenderà di sicuro e sarà tra noi in buone condizioni. Gli stiamo fornendo le migliori cure mediche».