Mamma incinta di otto mesi uccisa a coltellate: il bimbo morto dopo il parto prematuro

Mercoledì 3 Luglio 2019, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2019 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il, 26 anni, era all'ottavo mese di gravidanza quanto è stata pugnalata a morte in una casa di Croydon, nel sud di Londra. I soccorsi medici erano riusciti a far nascere vivo il bimbo che ha lottato per quattro giorni. Riley, così era stato chiamato, è morto questa mattina.La polizia ha arrestato due uomini sospettati dell'omicidio della giovane donna, Kelly Mary Fauvrelle. In un secondo momento è stato specificato che uno degli uomini, di 29 anni, si trova ancora agli arresti, mentre l'altro, di 37 anni, è stato rilasciato ma continua ad essere indagato. L'ispettore Mick Norman ha spiegato che si sta indagando «l'orribile incidente» per capire «che cosa esattamente abbia condotto a queste tragiche circostanze e stabilire la dinamica dei fatti».La polizia ha diffuso le immagini video di un uomo che stanno cercando di identificare. È stato visto camminare verso l'indirizzo dove è avvenuto l'omicidio intorno alle 3.11 del mattino. Dopo soli dieci minuti le telecamere lo hanno immortalato in fuga di corsa.«Questo tragico sviluppo rende ancora più importante che chiunque abbia informazioni si faccia avanti con urgenza. - spiega l'ispettore capo Mick Norman - Dobbiamo identificare con urgenza l'uomo mostrato nel filmato».