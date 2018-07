Bimbo di pochi mesi muore di caldo in auto dopo 8 ore a 33 gradi. Madre disperata

Venerdì 20 Luglio 2018, 14:12 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 14:21

Va al lavoro ma dimentica di avere in auto con sé il figlio di 17 mesi, il bimbo muore per il troppo. La 34enne Emily Bird, aveva parcheggiato di fronte ad un ufficio di Pembroke Pines, in Florida, dove lavora, peccato che si fosse dimenticata di avere in auto il figlio e ha lasciato il bambino sotto il sole cocente, con una temperatura di 33°, per 8 ore.Quando la donna è tornata alla macchina si è accorta del figlio nel seggiolino e ha immediatamente chiamato i soccorsi. I paramedici, come riporta la stampa locale, sono subito intervenuti, ma per il piccolo non c'era più nulla da fare e hanno dichiarato l'ora del decesso sul luogo. La donna è stata definita come una madre amorevole, il legale ha affermato: «È una brava madre, quello che è accaduto è stato un tragico incidente».Al momento nei confronti della donna non è stata mossa alcuna accusa, anche se i poliziotti continuano a rinnovare l'invito a controllare sempre i seggiolini delle auto che con le elevate temperature possono diventare mortali per i bambini.