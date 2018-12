Segregato nello stanzino dalla matrigna: a 5 anni pesa 13 chili, costretto a mettere il pannolino

Giovedì 13 Dicembre 2018, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 13-12-2018 15:48

, dovrà passare diverso tempo dietro le sbarre per i vari soprusi compiuti, che all'epoca aveva: fra le altre cose, la donna costringeva il piccolo Jordan, figlio del suo nuovo marito, ae lo, che aveva ribattezzato «». A salvare il bambino non è arrivata la lettera dalla scuola di Hogwarts, ma la polizia.La vicenda è stata scoperta nel marzo del 2014 a Spring, nello stato americano del Texas:, aveva ridotto alla fame il figlio del, anche lui condannato a. Il piccolo era nutrito a pane e acqua: se il bambino impiegava troppo tempo a mangiare, gli veniva tolto anche quel poco di cibo che gli era stato concesso. Il padre del bambino, secondo quanto emerso dalle indagini,, per mantenerlo tranquillo, quando in casa c'erano altre persone o ospiti.Ad avvertire le autorità locali è stato uno dei fratellastri di Jordan, che all'epoca aveva 16 anni. La polizia lo ha trovato in uno stato di gravissima denutrizione: il bambino di 5 anni pesava solo 29 libbre, 13 chili. I medici hanno paragonato la sua denutrizione a quella di un sopravvissuto dell'Olocausto. Il bambino è stato riconsegnato alla madre naturale, mentre i 7 figli di Tammi Bleimeyer, in lacrime alla lettura della sentenza, sono stati affidati ai servizi sociali.