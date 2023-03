Bimbo di sei anni spara alla maestra, ma non sarà incriminato: «Non capirebbe il processo»

Ha preso la pistola che la madre conservava in casa, l'ha messa nello zainetto e l'ha tirata fuori solo una volta in classe, per puntarla dritta contro la maestra. La donna è rimasta ferita, ma dopo il colpo si è preoccupata di mettere in sicurezza i suoi alunni. A sparare, un bambino di sei anni della Virginia, che non sarà incriminato per il gesto.

La decisione è di un giudice locale, che ha motivato affermando che la legge non lo consente. «Ogni imputato deve essere in grado di difendersi in tribunale. E penso che sia problematico presumere che un bambino di 6 anni comprenda il sistema giudiziario in modo sufficiente da essere processato» ha spiegato a Abc news il giudice Howard Gwynn.

L'incidente avvenuto a inizio gennaio alla Richneck Elementary School di Newport aveva scioccato gli Stati Uniti e il mondo. L'alunno aveva aperto il fuoco con freddezza contro la trentenne Abby Zwerner colpendola al petto e ad una mano. L'arma utilizzata dal bambino era stata acquistata legalmente dalla madre ed era stata nascosta nello zaino.