Incendio al porto di Belfast: in fiamme un deposito di metalli, fumo visibile in tutta la città

Un grosso incendio è divampato questo pomeriggio nel porto di Belfast, nell'Irlanda del Nord. A finire in fiamme sarebbe, secondo i primi report, un deposito di metalli. Il fumo che si è innalzato in cielo è visibile in tutta la città. Tantissime le segnalazioni al alla polizia e ai vigili, che stanno provando a domare il fuoco. Attualmente la situazione non è ancora sotto controllo, ma non ci sarebbero persone coinvolte.

Grande incendio al porto di Belfast

Le chiamate al centralino d'emergenza sono cominciate ad arrivare alle 13.33 locali (le 14.33 in Italia). La zona della città interessata è East Twin Road, che si trova vicino al molo. Tantissime le segnalazioni e i video pubblicati sui social. Attualmente ci sono quattro mezzi dei vigili del fuoco, impegnati a spegnere l'incendio. Le autorità hanno raccomandato i cittadini di tenersi alla larga dalla zona dell'incidente.