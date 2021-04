Bimba di 5 mesi trovata morta sul divano: la zia si era addormentata

Una bambina di appena 5 mesi è morta mentre stava sul divano insieme alla zia. La piccola Esme Brotherton è stata trovata blu e senza vita dopo essersi addormentata nella casa di Northern Moor, Greater Manchester. La piccola era stata affidata alla figlia mentre i genitori erano andati al concerto di Ed Sheeran.

I fatti risalgono al maggio del 2018 quando Shaun e Heather Brotherton sono andati a un concerto di Ed Sheeran, mentre la zia Danielle si è offerta di prendersi cura della bambina a casa sua. La donna si è addormentata sul divano con la piccola tra le braccia, quando però si è svegliata ha notato che la piccola era blu e non respirava. Immediatamente ha chiamato i soccorsi, come riporta anche il Sun, ma una volta in ospedale è stato dichiarato il decesso della bimba.

Non sono ancora note le cause della morte. La zia ha raccontato di essersi svegliata con la bambina in braccio e di essere andata al piano di sopra sentendo suo figlio piangere. La bimba sarebbe dovuta rimanere con lei tutta la notte mentre i genitori erano al concerto, ma quando è scesa ha notato che non stava bene. La zia ha chiamato i genitori che sono andati immediatamente in ospedale.

Dai vari test non risultano anomalie congenite o segni di maltrattamento. Secondo medici, dopo anni di esami e indagini, quella di Esme potrebbe essere archiviata come una tragica morte bianca.