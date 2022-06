Bimba muore soffocata dal caldo in auto, dimenticata dai genitori andati a un funerale

Si chiamava Sadia. Aveva 4 anni. È morta soffocata dal caldo nell'auto dove i genitori l'avevano lasciata per andare a un funerale. Una terribile tragedia, avvenuta a Ramhormoz, in Iran, dove le temperature in questo periodo superano abbondantemente i 40 gradi.

Quando la famiglia è arrivata dove si svolgeva la funzione funebre, la piccola stava dormendo. I genitori hanno deciso di lasciarla riposare. L'hanno lasciata in auto, con i finistrini chiusi. Pensando di ritornare nel giro di poco per svegliarla. Ma l'hanno dimenticata. La piccola è morta, come confermato dai medici per un colpo di calore e per soffocamento. Il capo del dipartimento forense di Ramhormoz, il dottor Gholamreza Haidarnejad, ha sottolineato: «La bimba è stata lasciata in macchina per diverse ore, le portiere dell'auto sono state chiuse a chiave». I genitori sono devastati dal dolore, ma saranno indagati per la morte.