Bimbo di 4 anni trova una vecchia lampada e inserisce la spina nella presa: morto folgorato

aveva quattro anni ed era un bambino curioso. Ma era troppo piccolo per comprendere che dietro quella lampada che tanto lo incuriosiva si nascondeva un pericolo fatale. Per lui vivere in campagna era un regalo e i suoi genitori immaginavano che nella loro fattoria di Laycock nello Yorkshire, in Gran Breatgna, i pericoli fossero pressoché inesistenti per lui e la sorellina. Non avevano calcolato che la curiosità di Oliver lo avrebbe portato a rovistare tra dei rottami custoditi sulla roulotte di famiglia e a trovare una lampada modificata, appartenuta al precedente proprietario del caravan. Una lampada che nel pomeriggio del 13 marzo 2018 è finita nelle mani del piccolo Oliver, morto fulminato proprio mentre cercava di inserire la presa nella spina della roulotte.I genitori del bimbo avevano comprato due caravan quando avevano iniziato la ristrutturazione della fattoria: uno serviva per viverci, l’altro era adibito a ripostiglio. È proprio lì dentro che Oliver aveva trovato il suo piccolo nascondiglio per giocare ed è proprio lì dentro che ha trovato quella lampada che era stata modificata da un “dilettante” per aumentare la potenza da 12 volt a 240 volt.Oliver è morto sul colpo, fulminato da una scarica elettrica che gli ha fermato il cuore. A trovare il corpo del piccolo, che teneva ancora in mano la lampada, è stata la mamma quando è rientrata in casa dal lavoro. In preda alla disperazione la donna lo ha portato fuori e lo ha steso su un mucchio di paglia dove gli ha praticato un massaggio cardiaco, mentre lo zio chiamava i soccorsi. Nulla, però, è riuscito a salvare Oliver.Davanti ai giudici la madre Charlotte ha raccontato che nessuno della sua famiglia sapeva della presenza di quella lampada, lasciata lì dal precedente proprietario della roulotte, il quale ha ammesso che quell'oggetto pericoloso era suo, negando però di aver effettuato le modifiche. «Era un bimbo intelligente che amava la fattoria, amava stare sui trattori e giocare all’aria aperta-. Era brillante e pieno di energia».«Era un ragazzino fantastico – ha ricordato lo zio Ben – Era un vero contadino, la campagna per lui era tutto». Secondo la ricostruzione del coroner Martin Fleming, Oliver ha trovato la lampada modificata in un armadio e l’ha inserita nella presa, finendo per morire fulminato. «Non ci sono prove sufficienti per incriminare qualcuno. Non è possibile trovare chi ha modificato la lampada e per quale scopo».