Bimbo di otto anni batte la testa mentre si tuffa in piscina, è grave

Un bambino di 8 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo aver sbattuto la testa contro il bordo della piscina mentre si tuffava. La tregedia è avvenuta in un club di Mossoró, città a nord-est del Brasile, mentre era in corso la Giornata dei bambini.

Da quanto afferma la stampa locale, il minore si è tuffato in piscina e ha battuto la testa contro il bordo della stessa. Un altro bambino più grande, anche lui in piscina, si è accorto che il piccolo stava annegando e lo ha tirato fuori dall'acqua.

Per aiutare la vittima sono stati chiamati i vigili del fuoco militari e il servizio mobile di pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno transennato la zona.

La vittima è stata portata all'ospedale Wilson Rosado, dove, secondo l'équipe medica, rimane in gravi condizioni.

La Polizia Civile non ha ancora confermato se indagherà sulle circostanze dell'incidente.