Bordeaux, macchina si schianta sulla folla: sette feriti, due gravi

Un automobilista di 32 anni si è schiantato con la sua vettura su una folla di persone ieri sera in un quartiere di Bordeaux ferendo sette persone, due delle quali in modo grave, hanno dichiarato i vigili del fuoco e la polizia. Intorno alle 23, un veicolo che procedeva ad alta velocità «ha perso il controllo in una curva uscendo dalla carreggiata e colpendo le persone sul marciapiede», ha reso noto questa mattina la polizia.

WARNING GRAPHIC: Driver Slams Car Into Crowd In #Bordeaux, #France



According to authorities, seven people were injured, with two hospitalized with severe injuries. Apparently, the driver lost control of the vehicle. He and three passengers were detained. pic.twitter.com/V6RhFq384R

