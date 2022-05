Caldo, la Spagna soffoca: 41° a Siviglia. «Maggio più caldo di sempre, colpa dei gas serra». E in Olanda si va in spiaggia

Un caldo anomalo e decisamente estivo in anticipo di due mesi almeno rispetto al normale. È quello che sta soffrendo l'Italia (dove in molte zone si registreranno domenica punte di 35 gradi), ma anche il resto d'Europa. In Olanda, ad esempio sono addirittura affollate le spiagge che si affacciano sul mare del Nord (a cominciare da Zandvoort). Parchi presi d'assalto e caccia al fresco anche in Gran Bretagna e Francia, ma è soprattutto la Spagna a pagare un tributo altissimo al riscaldamento atmosferico. Nella penisola iberica si parla già di maggio più caldo di sempre dopo che il termometro è salito sino a 42°C a causa dei venti africani. Le temperature rilevate superano di 15 gradi la media del periodo.

Caldo record in Olanda, gente in spiaggia a Zandvoort

(4) European Heat Wave: Terribly hot day in Iberian Peninsula with up to 41.8C at Andujar in Spain. Several records were broken, Seville AP with 41.0C had its record of hottest May day on records. More on the way.... pic.twitter.com/koh5EjhXBa

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) May 20, 2022