Furgone piomba sulla folla a Toronto. «Tra otto e dieci feriti, si temono vittime»

Secondo una prima ricostruzione il furgone bianco, preso in affitto, ha improvvisamente superato la barriera che separa la strada dall'area pedonale all'incrocio tra Younge street e Finch avenue e ha travolto le persone sul marciapiede.

I’ve now walked up Yonge St from north of Sheppard to Finch. I have passed multiple dead bodies covered up, shoes and debris in the road. Witnesses tell me the white van appeared completely out of control. pic.twitter.com/JEWynlTmZq