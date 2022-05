Carlo Giannini morto in un parco a Sheffield: aveva 34 anni, era un pizzaiolo pugliese. Indagini per omicidio

In Inghilterra, a Sheffield, si indaga su un caso di omicidio per la morte di Carlo Giannini, un 34enne originario di Mesagne (Brindisi). Il suo corpo senza vita è stato ritrovato ieri mattina in un parco, grazie alla segnalazione di un passante. La polizia inglese ha comunicato di aver aperto un'indagine, chiedendo supporto a chiunque abbia visto qualcosa e possa aiutare a far luce sull'accaduto. Giannini, dopo aver vissuto in Germania, risiedeva da tempo nella città inglese e lavorava come pizzaiolo in un ristorante.

«Di te ho ricordi legati agli anni più belli, quando ci riunivamo tutti al muretto delle nostre case estive: sempre ironico e spensierato, facevi da capo banda a tutti nelle calde giornate d’estate! Un ragazzo che ha lasciato la propria terra per potersi guadagnare un posto in società! Ciao Carlo!», il messaggio di un conoscente pubblicato sui social.

La nota della polizia

«È stata avviata un’indagine per omicidio dopo che il corpo di un uomo è stato trovato questa mattina (giovedì 12 maggio) in un parco di Sheffield - si legge sulla nota diramata dalla polizia -. Siamo stati chiamati verso le 5.05 da un membro del pubblico per riferire di aver trovato il corpo di un uomo mentre camminava a Manor Fields Park, fuori City Road. Deve ancora essere identificato e gli agenti stanno lavorando per stabilire chi sia. Al momento, sul sito rimane un cordone di polizia. L’intero parco rimane chiuso e le persone sono invitate a evitare l’area mentre gli agenti continuano il loro lavoro. Chiunque abbia informazioni che potrebbero aiutare con le nostre indagini, che potrebbe aver visto o sentito attività sospette intorno al parco tra la scorsa notte (mercoledì 11 maggio) e questa mattina, o che potrebbe avere filmati delle telecamere a circuito chiuso che hanno catturato qualsiasi filmato utile, è pregato di chiamare 101, citando l’incidente n. 122 del 12 maggio».