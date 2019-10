All'altare con le ceneri del padre incollate sulle unghie: «Voleva accompagnarmi»

Domenica 6 Ottobre 2019, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2019 18:45

Una sposa si è fatta incollare le ceneri di suo padre nelle sue unghie acriliche in modo da poter mantenere la sua promessa di accompagnarla all’altare., 26 anni, di Stoke-On-Trent (nella contea dello Staffordshire nel Regno Unito ), ha sposato suo marito, 33 anni, a fine agosto, ma aveva sperato che suo padre potesse accompagnarla in questo giorno speciale. Ma non ha fatto in tempo., è morto per un cancro e sapeva che il suo sogno di tenerla per mano quel giorno non sarebbe stato possibile.Sua cuginaebbe l’idea di far mettere le ceneri del padre di Charlotte nelle unghie acriliche in modo che potesse essere con lei ugualmente il giorno del matrimonio. Charlotte, ha raccontato: «Kirsty è la regina delle unghie e ho pensato che la sua idea fosse sorprendente. Sono sempre stata vicina al mio papà, lo eravamo tutti, ogni volta che chiedevamo ci supportava sempre. E così quando ho messo le sue ceneri attaccate alle mie unghie, mi sembrava che mi stesse tenendo la mano, sapevo che non era lo stesso, ma era il più vicino possibile».«È stata una cosa unica - continua Charlotte - sapevo quanto era importante per lui accompagnarmi quel giorno verso la mia nuova vita. La gente mi ha chiesto cosa avrei fatto con le unghie una volta cadute come se le avessi gettate via. Naturalmente le ho conservate e ora sono incorniciate con cristalli decorativi nella mia casa. Mi è piaciuto averlo lì con me anche se era solo nello spirito, ma con le sue ceneri attaccate a me mentre camminavo per sposare mio marito mi è sembrata la cosa migliore. Il matrimonio è stato incredibile e tutti hanno adorato le unghie, e hanno capito la mia scelta».Quando a Mick è stato diagnosticato il cancro che era incurabile, la coppia sapeva che dovevano muoversi rapidamente in modo che suo padre potesse essere lì quel giorno speciale. Charlotte disse che aveva il cuore spezzato quando suo padre perse la sua battaglia perché sapeva quanto voleva vederli sposati. «Mio padre adorava Nick, giocavano a golf insieme quasi tutti i fine settimana e ha avuto la benedizione di mio padre fin dal primo giorno. Quando l’abbiamo perso, è stato terribile. Poi l’idea di mia cugina mi ha dato coraggio. Una scelta d’amore».