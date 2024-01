​«Nostra figlia è morta a 15 mesi per una malattia genetica rara: abbiamo trasformato le sue ceneri in pietra per tenerla sempre con noi»

Una giovane coppia, Kaylee e Jake, ha perso la propria bambina di appena 15 mesi a causa di una malattia genetica rara e ha deciso di usare le ceneri della piccola per creare una pietra da poter portare sempre con loro e da tenere tra le mani come tante volte la mamma e il papà hanno fatto con la loro piccola.

Come riporta il DailyMail, la diagnosi di TBCD, una grave malattia neurologica genetica, è arrivata quando Poppy, la neonata, aveva solo nove mesi, ad aprile dello scorso anno. Tuttavia, già in precedenza i genitori avevano notato che la figlia aveva problemi alla vista.

«Dopo aver fatto i più avanzati test genetici sul mercato, abbiamo scoperto la malattia genetica e credo che in quel momento fosse la 38esima bambina ad aver mai ricevuto quella diagnosi», dichiara la mamma.

In quel momento, i genitori credevano di avere almeno qualche anno da passare in sua compagnia. Infatti, in un video pubblicato su TikTok in cui Kaylee spiega di che malattia si tratta, afferma: «Le aspettative di vita dei bambini che hanno questa patologia è dai tre ai cinque anni».

Eppure, appena dopo la diagnosi, la piccola ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie e si è scoperto che aveva contratto un'infezione. La mamma e il papà sono rimasti ottimisti riguardo le sue condizioni, ma dopo poche ore il cuore di Poppy ha smesso di battere.

Jake e Kaylee volevano tenere la loro bambina il più vicina possibile e avevano paura che gli altri due figli, di 8 e 6 anni, potessero rompere l'urna funeraria o esserne in qualche modo intimoriti. Per questo motivo, hanno optato per la trasformazione delle ceneri in pietra e la mamma ha deciso di raccontare il lutto della famiglia tramite il suo account TikTok: «Voglio solo chiarire che quando si è seduti alle onoranze funebri e si ascoltano le varie opzioni disponibili, sembrano tutte terribili. Questa opzione è sembrata la meno peggio e ci dà l'impressione di poterla tenere con noi».