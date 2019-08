Muore fulminato a 13 anni mentre gioca con lo smartphone in carica

Domenica 25 Agosto 2019, 16:42

Un adolescente di 13 anni è morto fulminato inun ristorante nella città di Nanchang, Cina, mentre giocava con il suo cellulare che era in carica. Il momento dell'incidente è stato registrato dalle telecamere di sicurezza del locale e le immagini sono state diffuse dai media locali.Il minore stava utilizzato un dispositivo Huawei collegato alla presa elettrica con un cavo generico. Dopo che il ragazzo ha ricevuto la scarica, i soccorritori hanno cercato di rianimarlo per più di due ore, tuttavia non sono riusciti a salvarlo, secondo quanto riferisce il Daily Mail che ha citato i media cinesi.Tuttavia, il telefono e il cavo funzionavano normalmente anche dopo l'incidente, secondo quanto ha raccontato un parente della vittima.Al momento dell'incidente, lil ragazzo era in compagnia di un compagno di scuola e secondo la testimonianza della sorella sul canale TV Jiangxi Net, il corpo del ragazzo presentava segni di bruciatura sul viso e sul corpo.Al momento sono in corso le indagini che cercheranno di far luce sulle cause tragedia, mentre il locale è rimasto chiuso per due giorni.