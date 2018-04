Cina, orrore fuori da una scuola: sette studenti uccisi a coltellate, 19 feriti

A riferirlo, le autorità cinesi, secondo quanto riporta la Bbc: l'uomo ha aggredito gli studenti nei pressi di una scuola secondaria. Le immagini postate sui social media mostrano diversi giovani studenti a terra, circondati dai passanti scioccati. ​La polizia, ha riportato il China Daily, ha individuato e fermato una persona sospettata di essere l'autore della strage, mentre i feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Sette studenti, non è ancora chiaro se bambini o adolescenti, sono stati uccisi e altri 19 sono rimasti feriti in quella che è stata una vera e propria strage, fuori da una scuola in Cina. È avvenuto nella contea di Mizhi, nella provincia di Shaanxi, nel nord del Paese, dove un uomo armato di coltello ha ucciso sette persone e ferite altre 19.A riferirlo, le autorità cinesi, secondo quanto riporta la Bbc: l'uomo ha aggredito gli studenti

Il responsabile dell'attacco con un coltello ad una scuola cinese potrebbe essere un ex studente ritiratosi dall'istituto che avrebbe agito «per vendetta verso la società», ha affermato un reporter di Shaanxi Radio and Television Station, riferendo del resoconto dei media locali. Sui social media sono state diffuse le foto di diversi giovani studenti stesi fuori dalla scuola e circondati da persone e soccorritori.



L'attacco è l'ultimo di una lunga serie verificatasi nelle scuole negli ultimi anni come reazione violenta verso la società o a causa di problemi mentali. A giugno 2017, un ex studente di 22 anni fu accusato del lancio di una bomba artigianale fuori da un asilo nella città di Xuzhou, provincia orientale di Jiangsu, perdendo la vita e uccidendo altre 7 persone.

Venerdì 27 Aprile 2018, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA