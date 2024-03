Cina, ritrovata una tomba della dinastia Ming perfettamente conservata

Lo Shanxi Institute of Cultural Relics and Archaeology ha recentemente pubblicato nuove informazioni sugli scavi su una tomba ben conservata risalente alla dinastia Ming (1368-1644) ritrovata nella città di Xinzhou, nella provincia dello Shanxi. Gli archeologi hanno trovato tavoli sacrificali in legno, scrivanie e sedie nella camera della tomba, insieme a strumenti di scrittura come inchiostro, penne a pennello calligrafiche cinesi e portapenne.

Per coordinarsi con un progetto di riallineamento dell'autostrada nazionale, gli archeologi dell'istituto e le reliquie culturali locali e i dipartimenti di archeologia di Xinzhou hanno scavato reliquie nel distretto di Xinfu della città.

Hanno scavato siti del periodo Longshan (2900-2100 a.C.), del periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.) e 66 tombe di diverse dinastie.

Durante gli scavi, hanno scoperto una tomba in mattoni ben conservata della dinastia Ming sulla terrazza occidentale del villaggio di Hexitou nel distretto di Xinfu. La camera principale della tomba aveva due nicchie.

La nicchia meridionale conteneva quattro barattoli di porcellana e la nicchia settentrionale conteneva cinque barattoli di porcellana e quattro bottiglie di porcellana. I vasi di porcellana contenevano grano, liquidi o oli. La costruzione della tomba era elaborata e gli oggetti di sepoltura erano abbondanti. Gli oggetti di sepoltura in legno e gli oggetti sacrificali erano ben conservati, rendendo questa scoperta rara in città e anche in tutta la provincia, secondo l'istituto.