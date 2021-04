Coprifuoco e ristoranti chiusi la sera: per maxiricerca inglese le restrizioni fanno calare del 13% l'indice Rt

Il coprifuoco e la chiusura anticipata dei ristoranti abbattono sensibilmente i contagi. E' la risposta sull'efficacia delle restrizioni che arriva da alcuni studi effettuati nei paesi europei: tra le ricerche più interessanti c'è quella dell'Università di Oxford, Bristol, Warwick, l'Imperial College di Londra e l'Università di Copenaghen.

APPROFONDIMENTI COVID Coprifuoco, Olanda e Gran Bretagna revocano il divieto. In Germania e... COVID Scariants, la psicosi per le varianti del Covid diventa un... IL CASO Covid, non tristi ma senza gioia: è il “languore”...

Centri commerciali, orari e aperture durante la settimana e nei weekend: cosa si può fare in zona gialla

Sono stati presi in considerazione all'interno della ricerca sette paesi, tra i quali l'Italia, e circa 114 aree specifiche nel periodo tra agosto 2020 e gennaio 2021, sottoposte a restrizioni. Sono state analizzate tutte le misure adottate dagli stati tra la prima e la seconda ondata ed è emerso che le chiusure notturne hanno un moderato ma importante effetto sul contenimento della pandemia. In particolare dall'analisi dei dati sui contagi è emerso che il coprifuoco sarebbe in grado di ridurre l’indice Rt del 13%. Quindi le chiusure notturne avrebbero un effetto non dissimile dall’utilizzo di protezioni facciali nei luoghi pubblici, stando ai risultati ottenuti, e sono utili a contenere i contagi. Ma non solo: i ricercatori hanno voluto chiarire all'interno del loro lavoro che una possibile sospensione delle misure di sicurezza tra la popolazione non vaccinata potrebbe portare ad un incremento di contagi.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79

On Wed 28 April, 2,166 new cases and 29 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.

33,959,908 people have now received the first dose of a #vaccine. 13,581,076 have received a 2nd dose. pic.twitter.com/WzeQ0euUrE

— Public Health England (@PHE_uk) April 28, 2021