Covid, clinicamente morta per 24 minuti a 39 anni: «Ecco com'è stato morire ed essere resuscitata»

Lauren è stata clinicamente morta per 24 minuti dopo aver contratto il Covid-19 e ha raccontato la sua spaventosa esperienza. Secondo quanto riportato dal Mirror, la donna di 39 anni è stata trovata in stato di incoscienza nella sua casa in Virginia ed è stata riportata in vita dai paramedici.

Sembra che, dopo aver tenuto sotto controllo l'epilessia per anni tramite medicinali, è stata colta da un potente attacco che le ha fermato il cuore.

È stato il marito di Lauren a trovarla immobile sul pavimento.

Senza esitazioni, l'uomo si è lanciato verso la moglie e ha iniziato a praticare la CPR mentre il corpo della 39enne stava assumendo pian piano un colore sempre più bluastro.

Dato che la situazione non sembrava cambiare né tantomeno migliorare, ha chiamato il 911 mentre continuava il massaggio cardiaco. Quattro minuti dopo, i paramedici sono giunti sul posto e hanno iniziato a tentare di farle ripartire il cuore.

Dopo 24 minuti, hanno usato quattro scosse del defibrillatore e il cuore di Lauren è tornato a battere. Nel periodo in cui è stata clinicamente morta, Lauren rivela di aver sentito «una forte sensazione di pace», e dopo quest'esperienza dichiara di vedere la vita in maniera completamente diversa.

Intervistata da Newseek ha affermato: «Non riesco ad associare questa sensazione a nessuna forma, persona o visione. Mi sembra di aver iniziato una seconda vita, la mia prospettiva è cambiata e ora sono molto più a mio agio con il fatto di dipendere dagli altri». Dopo averla riportata in vita, Lauren è stata visitata dai dottori e hanno scoperto che aveva contratto il Covid 19.

Oltretutto, soffriva di miocardite, un'infiammazione dei muscoli del cuore che, secondo la Mayo Clinic causa dolori al petto, mancanza di fiato e un battito cardiaco rapido o irregolare. Si pensa che il virus, in aggiunta al problema al cuore, abbia causato l'improvviso arresto.

Lauren afferma che dopo essere stata rilasciata dall'ospedale è riuscita a godere di più delle piccole cose, come fare una lunga doccia calda o mangiare un panino. Nonostante la sua condizione l'ha costretta a lasciare il lavoro, continua a fare esercizio e, in generale, a mantenere uno stile di vita sano. Infine, ha scritto un libro per raccontare l'esperienza.