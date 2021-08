Covid, emergenza in Alabama: «Non sappiamo dove mettere i cadaveri»

In Alabama, uno degli Stati Usa più colpiti dalla pandemia, continua l'emergenza Covid: «Muoiono in tanti, non sappiamo dove mettere i cadaveri», ha detto un responsabile sanitario, Scott Harris, citato dalla Cnn. Le autorità sono stare costrette ad attivare due mezzi refrigerati mobili per contenere i corpi. «In genere vengono utilizzati quando c'è un evento mortale che coinvolge molte persone», come incidenti o attentati. I morti nell'ultimo bilancio di giovedì sono stati 50, il doppio di quanto registrato in tre settimane. La nuova ondata coinvolge soprattutto bambini, oltre 5.500 sono risultati positivi la scorsa settimana.

L'emergenza Covid in Lousiana si unisce a quella dell'uragano Ida. Il governatore John Bel Edwards ha dichiarato che l'evacuazione dei 2.450 pazienti attualmente ricoverati «non è un'opzione». I generatori di tutti gli ospedali, riporta la Cnn, sono stati testati in caso di black out e la Fema, la Protezione civile statunitense, ne ha inviati altri. «Sarà una vera sfida e probabilmente i nostri ospedali avranno bisogno di aiuto», ha detto il governatore. «E poi ci saranno probabilmente persone ferite a causa dell'uragano quindi dobbiamo garantire che ci sia posto per loro nelle strutture», ha sottolineato Edwards.

Secondo la proiezione di uno studio della University of WashingtonIn Usa potrebbero morire di Covid quasi altre 100 mila persone entro il primo dicembre, secondo cui l'attuale media di 1100 morti al giorno salirà a 1400 a metà settembre, per poi calare leggermente. Ma gli esperti affermano che il bilancio di vittime potrebbe essere dimezzato se quasi tutti indossassero una mascherina negli spazi pubblici.