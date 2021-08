Filippine, variante Delta fa paura: torna il lockdown a Manila

Nelle Filippine preoccupa la variante Delta del virus, nella capitale Manila torna il lockdown e si teme che le nuove misure possano aumentare la povertà. I posti di blocco della polizia nella regione della capitale, dove vivono più di 13 milioni di persone, hanno causato lunghe code mentre gli agenti in uniforme mimetica ispezionavano i veicoli per assicurarsi che sulla strada fossero presenti solo i lavoratori essenziali.

Gli esperti hanno messo in guardia che un'esplosione dei casi di variante Delta potrebbe sopraffare il sistema sanitario del Paese qualora le restrizioni non fossero state inasprite nell'affollata capitale filippina. Le restrizioni sono state rafforzate anche in altre regioni dove le infezioni da coronavirus sono aumentate.

Le Filippine hanno rilevato più di 330 casi di Covid da variante Delta nelle ultime settimane e si teme che la tensione possa lacerare la nazione come è accaduto nei paesi vicini. La paura è che il nuovo lockdown approfondirà la miseria, a fronte di un'assistenza governativa limitata a 4.000 pesos (80 dollari) per famiglia. Solo le imprese e i lavoratori essenziali possono operare per le prossime due settimane. La campagna di vaccinazione glaciale del paese è stata ostacolata dalla scarsa offerta globale e da problemi logistici. Poco più di 10 milioni di persone sono ora completamente vaccinate, rappresentando il 9% della popolazione.