Covid, Joe Biden riceve anche la seconda dose del vaccino Pfizer-BioNTech

Covid, Joe Biden ha ricevuto anche la seconda dose del vaccino Pfizer-BioNTech. Il presidente eletto degli Stati Uniti, che si era già vaccinato il 21 dicembre scorso, ha quindi completato l'iter che lo porterà all'immunizzazione.

Joe Biden ha ricevuto la seconda dose del vaccino presso il Christian Hospital di Newark (Delaware), la stessa struttura in cui il futuro presidente degli Stati Uniti si era già sottoposto alla prima dose. Poco prima di vaccinarsi, Biden aveva indetto una conferenza stampa in cui aveva attaccato Donald Trump e l'assalto dei suoi sostenitori al Campidoglio: «Trump non dovrebbe essere più in carica, punto. Mi ha sconvolto vedere, oltre ai sostenitori di Trump, anche i deputati repubblicani senza mascherina: temo che questo possa causare un focolaio tra i parlamentari».

