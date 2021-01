Donald Trump, risoluzione dem per l'impeachment: «Ha messo in pericolo gli Usa»

«Il presidente Donald Trump ha gravemente messo in pericolo gli Stati Uniti e le istituzioni. Ha minacciato l'integrità del sistema democratico e interferito con la pacifica transizione dei poteri. Ha quindi tradito la sua fiducia come presidente, con evidente danno al popolo americano». I dem sveleranno formalmente tra poche ore la loro risoluzione per l'impeachment di Donald Trump per istigazione all'insurrezione. Lo riferisce la Cnn. Il singolo articolo per la messa in stato d'accusa richiama le ripetute false rivendicazioni di aver vinto le elezioni e il suo discorso incendiario ai fan che poi hanno assaltato il Congresso. Nella risoluzione viene citata anche la telefonata al segretario di Stato della Georgia per sollecitarlo a trovare abbastanza voti per ribaltare l'esito del voto nel Peach State.

APPROFONDIMENTI GLI USA NEL CAOS Usa, assalto al Congresso: l'esercito digitale delle bugie alla... CASA BIANCA Melania Trump condanna (dopo 4 giorni) le violenze di Capitol Hill e... BRASILE Bolsonaro, appello pro-Trump: «Basta Twitter, migrate su...

Donald Trump censurato da Twitter, dubbi Merkel: «Blocco account problematico»

Melania Trump condanna le violenze di Capitol ìHill

La First Lady Melania Trump rompe il silenzio e condanna le violenze del 6 gennaio a Capitol Hill dicendosi «delusa e scoraggiata» da quanto accaduto. Lo si legge in un testo pubblicato dalla Casa Bianca. «Condanno assolutamente le violenze che si sono verificate nel Campidoglio della nostra nazione. La violenza non è mai accettabile», scrive. Le considerazioni sono contenute in un testo a firma di Melania Trump in cui la First Lady riflette sugli avvenimenti del 2020, a partire da quello che definisce il «nemico invisibile», il covid-19. Ma subito nel testo emerge il riferimento ai fatti del 6 gennaio scorso, quando la First Lady menziona per nome le vittime dell'assalto a Capitol Hill ed esprime la vicinanza alle loro famiglie.

«Sono delusa e scoraggiata da quanto accaduto la scorsa settimana», si legge, «trovo vergognoso che attorno a questi fatti tragici siano emersi pettegolezzi salaci, attacchi personali immotivati e accuse false e fuorvianti su di me, da parte di persone che cercano rilevanza e hanno uno scopo. Questo è un momento da dedicare esclusivamente a guarire il nostro paese e i suoi cittadini. Non da utilizzare per fini personali». Quindi la condanna esplicita da parte della First Lady: «La nostra nazione deve guarire in maniera civile. Non ci si sbagli a riguardo: io condanno assolutamente la violenza che si è verificata al Campidoglio. La violenza non è mai accettabile».

Ultimo aggiornamento: 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA