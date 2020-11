Covid, New York: centinaia di morti depositati nei camion e nelle stanze d'albergo in attesa del funerale

Covid, a New York sono centinaia i corpi delle persone morte a causa del virus depositati nei camion e nelle stanze d'albergo in attesa del funerale. Stanno facendo il giro del web le immagini dei corpi delle persone morte a New York durante il picco della pandemia la scorsa primavera, corpi ancora sono ancora depositati in camion frigoriferi a Brooklyn. Si tratta dei corpi di coloro di cui non è stato possibile rintracciare le famiglie o di coloro che non si sono potuti permettere un'adeguata sepoltura. Si tratta di circa 650 cadaveri. New York di recente ha alzato a 1.700 dollari dai precedenti 900 dollari il contributo per aiutare le famiglie in difficoltà a organizzare funerali.

Seconda ondata

New York trema all'ipotesi di una seconda ondata di Covid-19. Le scuole sono state chiuse e nuove restrizioni si delineano all'orizzonte. La rivelazione sui corpi ancora da seppellire arriva mentre la città teme una seconda ondata. Il sindaco di NY Bill de Blasio ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche e non è escluso che a breve possano scattare altre restrizioni nel tentativo di contenere il virus.

La pandemia non molla infatti la presa su New York e sugli Stati Uniti che, in media, hanno registrato più di 110.000 casi al giorno nell'ultimo mese, con picchi fino a 200.000. La situazione è particolarmente grave anche a El Paso, in Texas, dove il sindaco Dee Margo ha chiesto e ottenuto l'intervento della Guardia Nazionale per aiutare gli obitori della contea travolti dal balzo dei decessi per Covid. Restrizioni sono scattate in quasi tutti gli stati americani in vista della festa del Ringraziamento, che cade l'ultimo giovedì del mese. La speranza è tutta su un possibile vaccino a breve. Pfizer e BioNTech hanno presentato alla Food and Drug administration la richiesta per un'autorizzazione di emergenza del loro vaccino e secondo Moncef Slaoui, il responsabile di Operation Warp Speed, le vaccinazioni potrebbero già iniziare alla metà di dicembre.

Permanently shut down after NY officials found dead bodies in trucks. Funeral director says NY failed to help struggling mortuaries with increase of bodies caused by Covid deaths. New York State Shuts Funeral Home for ‘Egregious Violations’ https://t.co/yN2N16lHlp — Carla R ✍🏾📖 (@CarlaRK3) November 19, 2020

