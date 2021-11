Covid, passeggero positivo trovato morto sul sedile dell'aereo: pensavano stesse dormendo

Un uomo tedesco di 51 anni è morto a bordo di un aereo Pegasus proveniente dalla Turchia e diretto in Germania. L'uomo, risultato positivo al Covid, è stato trovato senza vita dagli assistenti di volo durante lo sbarco dei passeggeri.

Positivo al Covid muore in aereo, viaggiava da solo

Secondo quanto riferito dall'agenzia ANP, un cinquantunenne è morto a bordo di un aereo in rotta verso la Germania. Solo quando gli altri passeggeri hanno lasciato l'aereo gli assistenti di volo si sono resi conto che era morto. Il cittadino tedesco aveva il Covid, come constatato dal medico legale, ed era tra i pazienti definiti "a rischio".

APPROFONDIMENTI UMBRIA Perugia, minorenne positivo al Covid prova a prendere l'aereo:... IL CORONAVIRUS Tonga si arrende al Covid: primo caso. L'arcipelago decide per un... IL CASO Covid, in Israele sale (ancora) l'allarme: 7.445 nuovi contagi,...

Hamburg Airport: Passagier stirbt in Flugzeug von Istanbul nach Hamburg https://t.co/krcC3iOn7H — SPIEGEL Ticker (@SPIEGEL_alles) November 1, 2021

L'uomo viaggiava da solo e era seduto vicino al finestrino sul volo da Istanbul, in Turchia, ad Amburgo, in Germania, atterrato mercoledì scorso intorno alle 13:00. «L'uomo viaggiava da solo, aveva un posto vicino al finestrino», ha detto il portavoce della polizia, come riposta Spiegel. Probabilmente il passeggero aveva la testa chinata e gli occhi chiusi, motivo per cui la sua morte non è sarebbe stata notata durante il viaggio ed è stato preso per un dormiente, ha detto.

Luigi Reitani, morto di Covid a 62 anni il germanista. Fu assessore alla cultura a Udine