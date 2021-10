Tonga si arrende al Covid: primo caso. L'arcipelago decide per un eventuale lockdown

E alla fine è arrivato anche il momento del piccolo arcipelago del Pacifico meridionale, fin qui indenne al cospetto dell'avanzata del coronavirus: Tonga - 103mila abitanti distribuiti su 53 dei 173 isolotti che ne compongono la superficie - ha registrato il suo primo caso di contagio da coronavirus dall'inizio della pandemia.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Covid, i Paesi dov'è meglio vivere in Europa e nel mondo.... ROMA G20 Roma, la foto dei leader mondiali con i sanitari di Croce Rossa e... LE MISURE Viaggi a Natale, dove si potrà andare? Da Londra alla montagna... L'ANNUNCIO Pillola anti-Covid, Merck decide di "regalare" la licenza:...

Pregliasco: mini zone-rosse contro la risalita dei contagi. «Lockdown extrema-ratio»

Il viaggiatore positivo arrivato con un volo

Rimasta una delle poche nazioni al mondo ad avere evitato le infezioni di Covid-19, Tonga si è dovuta arrendere quando un viaggiatore proveniente dalla Nuova Zelanda è risultato positivo. Come altre isole vicine era finora riuscita a mantenere il Covid al di fuori dei propri confini, grazie anche al proprio isolamento. Il timore è che il Covid possa ora mettere a dura prova le insufficienti strutture sanitarie presenti. È quanto è accaduto alle vicine Fiji, che fino allo scorso aprile erano rimaste quasi immuni dal virus, fino a quando la variante Delta non ha causato oltre 50mila contagi e almeno 673 morti.

Coronavirus : l'archipel des Tonga enregistre son premier cas depuis le début de la pandémie https://t.co/BAoZEee86o — CNEWS (@CNEWS) October 30, 2021

De Luca, obbligo mascherine all'aperto fino al 31/12: prorogata l'ordinanza di settembre scorso

Covid Grecia: terapie intensive al collasso, accordi con cliniche private per accogliere pazienti

Lunedì la decisione sul lockdown

Come riporta il Guardian, il premier di Tonga, Pohiva Tùìonetoa (il re è Tupou VI, salito al trono nel 2012), in un messaggio radiofonico ha riferito che il viaggiatore positivo era tra i 215 passeggeri di un volo atterrato mercoledì e proveniente da Christchurch. Il passeggero è stato posto in isolamento. Il premier ha rimandato a lunedì l'annuncio di un eventuale lockdown. Le autorità sanitarie neozelandesi hanno riferito che il passeggero era completamente vaccinato con il siero Pfizer ed era risultato negativo ad un test effettuato prima della partenza per Tonga.