«La diga di Nova Kakhovka è stata fatta crollare dai russi»: secondo il Nyt Mosca conosceva i piani architettonici originali

La distruzione della diga di Nova Kakhovka, che lo scorso 6 giugno ha causato allagamenti e danni enormi all'agricoltura nella regione ucraina di Kherson, sarebbe stata opera di sabotatori russi.

Lo sostiene un'inchiesta del New York Times, secondo cui Mosca possedeva i piani architettonici dell'infrastruttura: quest'ultima era stata costruita tra il 1950 e il 1956, quando l'Ucraina faceva parte dell'Unione Sovietica. Quindi, Mosca poteva conoscerne punti di forza e di debolezza. E informare i suoi uomini su dove e come colpirla.

Secondo il quotidiano statunitense, la struttura della diga era stata progettata per resistere a ogni possibile attacco dall’esterno. Dunque, per farla crollare i sabotatori di Putin avrebbero collocato un ordigno esplosivo proprio nel corridoio che portava alla sala macchine, ricavato all’interno dell’enorme blocco di cemento armato su cui sorgeva la struttura.

L'intelligence russa non avrebbe avuto alcuna difficoltà a raggiungere il punto ideale per la detonazione, dato che la regione di Kherson - in cui si trova la diga - si trova sotto il controllo delle truppe del Cremlino da più di un anno.

Death toll from Russia's destruction of the Nova Kakhovka dam is now at least 45, after authorities on both sides gave updates. #Ukraine official said at least 16 people died & 31 are missing on their side. In occupied Ukraine, 29 people said to have died. https://t.co/2eH5LOTag5 pic.twitter.com/iHDaX9BAXR

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) June 18, 2023