Covid, a Cuba il presidente riceve gli italiani portatori di aiuti

A Cuba nel Palazzo della Rivoluzione di L'Avana il presidente Miguel Daz-Canel ha ricevuto una delegazione italiana che ha portato aiuti per la lotta al Covid del Paese. Ammonta a 30 tonnellate il carico di medicinali, materiali e attrezzature provenienti dall'Italia. Per l'occasione, riferisce il quotidiano ufficiale Granma, Daz-Canel, ha avuto modo di dialogare in particolare con Michele Curto, presidente dell'Agenzia per gli scambi culturali ed economici con Cuba (Aicec).

«Diversi rappresentanti della delegazione - ha inoltre indicato il giornale - hanno partecipato all'incontro esprimendo la loro solidarietà a Cuba e riconosciuto l'aiuto fornito dai medici cubani, membri del Contingente Henry Reeve, che lo scorso anno si sono recati in Lombardia». Il carico di aiuti, valutato in circa 1,5 milioni di euro è stato inviato per «contribuire a far fronte all'attuale situazione epidemiologica causata dal Covid-19». Nella conversazione Daz-Canel, riferisce infine Granma, «ha mostrato la sua gratitudine per le altre attività che si stanno sviluppando per continuare a promuovere le relazioni economiche e commerciali italo-cubane».

