Lionel Guedj, il dentista milionario che levava i denti sani a processo: centinaia i pazienti "mutilati"

A testimoniare davanti al giudice verranno in tanti. Tutti passati per lo studio dentistico Guedj, dell'avenue saint-Antoine, nei popolari quartieri Nord di Marsiglia. Ci sarà Samira (i nomi sono finti, tutti si vergognano), che ringrazia le mascherine anti-Covid: almeno i clienti che si presentano in ufficio non vedono quando le cade il dente, o si scolla il bridge. Ci sarà Mohamed, 58 anni, diventato vegetariano per forza, lui che adorava...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati