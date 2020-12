Trump, in 500 al suo veglione di fine anno in Florida. Biden festeggia a casa in Delaware

Il Covid cancella tutte le famose feste di Capodanno degli Stati Uniti, ma non il tradizionale veglione di casa Donald Trump a Mar-a-Lago. Times Square deserta. Las Vegas spenta senza fuochi di artificio. Eppure, a dispetto delle disposizioni contro il virus, lo show del maxi party in smoking e abito lungo, il cui biglietto d'ingresso costava lo scorso anno 1.000 dollari a persona, si terrà come di consueto. Ai festeggiamenti sfarzosi di Trump in Florida con almeno 500 ospiti si contrappone il Capodanno casalingo di Joe Biden a Wilmington, in Delaware. Il presidente-eletto attenderà il nuovo anno a casa con la moglie Jill e i cani Major e Champ. Un Capodanno quindi in famiglia in linea con la sua richiesta agli americani di stare in casa ed evitare assembramenti così da non far precipitare la situazione sanitaria.

Di fronte agli impressionanti numeri del Covid negli Stati Uniti e alla previsione di un nuovo balzo dei contagi nei prossimi mesi, Biden e la sua squadra, d'accordo con il Congresso, hanno deciso un drastico ridimensionamento anche della cerimonia del giuramento il 20 gennaio. Gli eventi saranno in prevalenza online ed è stato cancellato anche il tradizionale pranzo organizzato dal Congresso per il presidente e il vicepresidente. Un evento che, anche se non dei più seguiti, ha un importante valore simbolico per il messaggio bipartisan che invia.

Ma se il Covid cambia i programmi di milioni di americani, presidente-eletto incluso, non lo fa per Trump. Il presidente nella Casa Bianca d'inverno segue i preparativi per il veglione. E non nasconde il suo disappunto per alcune delle decisioni prese dalla First Lady. Melania da tempo segue i lavori per di ristrutturazione in corso, soprattutto nell'area che ospiterà la famiglia Trump una volta uscita dalla Casa Bianca. Il presidente, al suo primo sopralluogo, li ha bocciati chiedendo immediate modifiche.

Fra una partita a golf, tweet su presunti brogli elettorali e attacchi ai repubblicani, Trump trascorre le sue giornate a Mar-a-Lago intrattenendo gli ospiti della sua sontuosa proprietà. Secondo indiscrezioni, nonostante la pandemia il club è nel pieno dell'attività e la piscina sarebbe così affollata che si sono riscontrati anche scontri sulla disponibilità delle sdraio. Per la maxi festa di fine anno in programma le prenotazioni sono già almeno 500 e non è chiaro se agli ospiti verrà chiesto di rispettare almeno il distanziamento sociale. Il veglione di Trump scatena una pioggia di polemiche perché, è l'accusa, ignora ogni indicazione delle autorità sanitarie e mostra, ancora una volta, un presidente che si ritiene al di sopra delle regole e immune a tutto. Con il rischio che gli americani emulino le sue azioni e decidano di festeggiare in gruppo l'addio all'annus horribilis del 2020.

Ultimo aggiornamento: 18:35

