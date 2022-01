Mamma denuncia il donatore di sperma per aver mentito sulla sua identità e lascia in ospedale il bambino

Una donna di 30 anni residente a Tokyo ha intentato una causa contro un uomo che, ha accettato di donare il suo seme, ma non è stato leale sull'etnia, istruzione e stato civile, secondo quanto rivelano i media locali.

Al momento dei fatti, avvenuti poco più di due anni fa, la donna e suo marito avevano già un figlio di 10 anni insieme e progettavano di avere un altro bambino. Tuttavia, al coniuge è stato diagnosticato un problema di salute ereditario. Di fronte a questa situazione, la coppia ha deciso di avvalersi di un donatore, ma invece di rivolgersi a un istituto autorizzato, ha scelto di cercare un candidato sui social network.

In questo modo, nel marzo 2019, hanno conosciuto un giovane di circa venti anni che si dichiarava giapponese, laureato all'Università di Kyoto, una delle più importanti del Paese, e single. Il soggetto ha avuto rapporti sessuali con la donna una decina di volte e infine, due mesi dopo, la donna aspettava un bambino.

Già durante il periodo di gestazione ha scoperto che il donatore era in realtà sposato, di origine cinese e che non aveva mai studiato presso il suddetto istituto.

Dopo il parto, la coppia ha affidato il neonato a un centro di assistenza dell'infanzia nella capitale giapponese. Inoltre, la madre ha citato in giudizio il padre biologico del bambino per aver utilizzato false informazioni per indurla a fare sesso con lei e ha chiesto 130 milioni di yen, circa 2,4 milioni di euro, di danni morali.

La legge giapponese afferma che chiunque nasca con l'aiuto di un donatore ha il diritto di conoscere l'identità dei propri genitori biologici, motivo per cui le banche del seme soffrono per la carenza di volontari. Allo stesso tempo, molte coppie si rivolgono ai social network in cerca di candidati. Si stima che nel Paese asiatico vivano circa 10.000 persone nate a seguito di questo tipo di incontro. Gli specialisti avvertono che si tratta di una pratica pericolosa, poiché un donatore di sperma non verificato potrebbe anche trasmettere malattie.