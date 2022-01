Milioni di coleotteri invadono una città argentina e la lasciano al buio I Video

https://www.youtube.com/watch?v=-S10IKxeb-c&feature=emb_logo

Millions of brown beetles in Argentina due to intense heat - The town of Santa Isabel, in La Pampa, Argentina, was invaded by millions of brown beetles in houses, gardens and streets. https://t.co/HQQC6KDNhu via @pronosticoext pic.twitter.com/kWuRzjz2m1

APPROFONDIMENTI ABBATTUTO! Il gorilla Choomba soppresso a 59 anni nello zoo di Atlanta:... RECORD Australia, caldo record: la temperatura supera i 50 gradi, mai... IL DRAMMA Passeggero muore durante il volo, aereo costretto a un atterraggio di... LIETO EVENTO Nasce in Congo un cucciolo di una specie di gorilla in via di...

— GO GREEN (@ECOWARRIORSS) January 11, 2022