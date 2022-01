Nasce in Congo un cucciolo di una specie di gorilla in via di estinzione I Foto

Le Parc national de Kahuzi-Biega (Sud-Kivu) a annoncé la naissance d’un bébé #gorille des plaines dans la famille Nabirembo. C’est une première naissance enregistrée au sein de ce patrimoine de l’UNESCO depuis le début de l’an 2022.https://t.co/YBTDMf0kun pic.twitter.com/1D9iqOaHxh — DESKNATURE.COM (@DeskNature) January 12, 2022

RDC : naissance d’un gorille des plaines au Parc de Kahuzi-Biega, une Première pour 2022https://t.co/yz8yTheOSm — DESKNATURE.COM (@DeskNature) January 11, 2022



Il Parco Nazionale Kahuzi-Biega, nella Repubblica Democratica del Congo, ha annunciato la nascita di un cucciolo di gorilla di pianura orientale, la prima nascita del nuovo anno in questa riserva considerata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.

Il nuovo è nato è parte della famiglia guidata dal maschio adulto Nabirembo, e aumenta la popolazione di gorilla di pianura orientale o Gorilla beringei graueri, che consiste di 3.815 esemplari secondo uno studio condotto dalla Wildlife Conservation Society (WSC), come riporta DeskNature.



Questa cifra rappresenta oltre il 60% della popolazione mondiale di gorilla di pianura orientale, stimata in almeno 6.800 unità, un forte aumento rispetto a una precedente stima globale che li stimava intorno ai 3.800 elementi.

Questa sottospecie di gorilla è inclusa nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) come specie «in via di estinzione». Sul territorio della riserva naturale di Kahuzi-Biega, insieme ai gorilla di pianura orientale, vivono anche i gorilla di montagna che sono ancora più rari.