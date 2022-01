Australia, caldo record: la temperatura supera i 50 gradi, mai così tanti nell'emisfero australe

La temperatura massima raggiunta nella cittadina australiana di Onslow che si trova sulla costa nord-occidentale ha superato il record assoluto dell'emisfero australe che era stato stabilito in Australia nel gennaio 1960. Il caldo ha raggiunto i 50,7 gradi, mentre il record precedente per questa località era stato 48,9 ºC registrati nel 2008, secondo quanto riporta Abc News.

If confirmed, today's 50.7ºC at Onslow Airport in WA was the equal highest temperature on record in the Southern Hemisphere. pic.twitter.com/dNKwpXpqWH

— Ben Domensino (@Ben_Domensino) January 13, 2022