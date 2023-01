​Donna aggredisce il marito con schiaffi e calci dopo aver visto foto «indecenti» sul suo cellulare

Una donna ha aggredito violentemente il marito all'aeroporto internazionale di Charleston, Carolina del Sud, negli Stati Uniti, dopo aver scoperto foto indecenti sul cellulare del suo uomo.

Paula Barbour, 55 anni, e suo marito erano appena arrivati ​​per una vacanza in Carolina del Sud, ma dopo essersi accorta di alcune immagini compromettenti sul cellulare del marito, la donna ha cominciato a colpirlo con schiaffi e calci, finendo per lanciare in aria il cellulare in preda alla rabbia.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha interrotto il violento litigio tra i due. La donna ha dichiarato di volersi allontanare dal marito e di voler «tornare a casa». Secondo il Daily Mail, l'uomo ha negato di essere stato aggredito, ma i filmati di videosorveglianza ottenuti dalla polizia hanno mostrato Paula Barbour mentre lo colpiva violentemente. La donna tuttavia ha ammesso l'aggressione ed è stata fermata dalle autorità.