Donna ebrea pugnalata in casa a Lione, svastica sulla porta dopo l'assalto. Caccia all'aggressore

Una donna ebrea è stata pugnalata oggi pomeriggio in casa a Lione, nel centro della Francia. Lo si apprende da fonti della polizia citate dal quotidiano locale Le Progrès.

Una svastica è stata incisa con il coltello sulla sua porta dopo l'assalto. Secondo la tv BFM, qualcuno ha suonato alla porta e quando la donna di una trentina d'anni ha aperto l'ha colpita due volte con il coltello.

Vestito di nero e con il volto coperto, l'assalitore si è dato alla fuga. La donna non è in pericolo di vita.

A Jewish woman was found stabbed in her apartment in Lyon, France. The murderer painted a swastika on her door. pic.twitter.com/zL1YMeGeXu

