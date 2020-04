Donna trova in fondo alla borsa un biglietto vincente della lotteria

Una donna residente nella città australiana di Sydney ha tenuto un biglietto vincente della lotteria nel fondo della sua borsa per quattro mesi, ignara di essere diventata milionaria, secondo quanto riferisce sul suo sito ufficiale la lotteria The Lott.



La donna ha raccontato di essersi ricordata di un biglietto che le era stato dato nel dicembre 2019, lo ha esaminato e ha scoperto di aver vinto un premio di 1,7 milioni di dollari americani.



«È incredibile. Quel biglietto è stato nella mia borsa negli ultimi quattro mesi!», ha detto la donna. La vincitrice intende condividere una parte della sua vincita con l'amico che le ha regalato il biglietto. «Per il resto non lo so! Sono ancora sotto shock e ho bisogno di tempo per decidere», ha aggiunto. «Sono in isolamento a casa in questo momento, quindi avrò tanto tempo per pensare, ma so che lo condividerò sicuramente con la mia famiglia», ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA