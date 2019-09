В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.



Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1 — People in aviation (@people_aviation) 3 settembre 2019

Mercoledì 4 Settembre 2019

Due aerei si sono scontrati su una pista dell'aeroporto internazionale Mosca-Šeremét'evo che si trova nella città di Chimki e che è uno dei principali scali che serve la capitale russa, secondo quanto riferito da Interfax.Come raccontato dal sito, un aereo diretto a Pechino si è scontrato con un altro aereo, che non aveva passeggeri a bordo, mentre stava effettuando le manovre di decollo.L'incidente non ha causato feriti e i passeggeri sono partiti per la capitale cinese su un altro aereo.