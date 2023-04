Erdogan, malore durante una diretta televisiva: cancellati tutti gli impegni elettorali

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato un malore durante un'intervista televisiva la cui diretta è stata improvvisamente interrotta. Dopo circa 15 minuti, il presidente turco è tornato a parlare in diretta con i giornalisti affermando di essersi assentato a causa di un'influenza intestinale e di accusare stanchezza a causa dei molti impegni relativi alla campagna elettorale per il voto, in programma in Turchia il 14 maggio.

Erdogan, il malore e le elezioni

Dopo avere risposto a qualche altra domanda visibilmente stanco, la trasmissione è stata interrotta. Prima dell'intervista con le emittenti Ulke Tv e Kanal 7, Erdogan aveva tenuto tre comizi durante la giornata e si è presentato con 90 minuti di ritardo al programma televisivo.

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2023

L'annuncio

«In seguito ai consigli dei medici, oggi riposerò a casa», ha scritto su Twitter il presidente turco annunciando di aver cancellato tutti gli impegni e che non potrà partecipare ai comizi elettorali in programma in tre diverse città turche. «Se Dio vuole, da domani riprenderemo con il nostro programma», ha aggiunto Erdogan.

Lo sfidante Kilicdaroglu: «I miei migliori auguri»

Al presidente turco Recep Tayyip Erdogan arrivano gli auguri di pronta guarigione di Kemal Kilicdaroglu. «I miei migliori auguri», ha twittato Kilicdaroglu, leader del Chp, candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali del 14 maggio in Turchia alle quali si presenta come principale avversario di Erdogan. Il presidente turco ha avuto nelle scorse ore un «lieve malore» e, ha fatto sapere lui stesso, «oggi» rimane «a casa su consiglio dei medici» con tutti gli appuntamenti odierni della campagna elettorale annullati.