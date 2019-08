Tutankhamon, via al restauro del sarcofago d'oro

Domenica 4 Agosto 2019, 19:56 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2019 20:38

Al via per la prima volta dalla sua scoperta, nel 1922, il restauro del sarcofago d'oro del faraone Tutankhamon . Lo ha annunciato il ministro delle, Khaled el-Anany, in una conferenza stampa, riferisce l'agenzia egiziana Mena.La bara, una delle tre che compongono la tomba del faraone, è stata trasferita a metà luglio dalla Valle dei Re a Luxor, al Grande Museo d' Egitto , in costruzione vicino alle piramidi di Giza. Il sarcofago è in un pessimo stato di conservazione in quanto è rimasto chiuso per 97 anni, da quando l'archeologo britannico Howard Carter scoprì la tomba intatta dopo 3000 anni e i tesori che conteneva. Il sarcofago del giovane faraone sarà esposto con altri oggetti legati a Tutankhamon alla fine del 2020, quando il Grande Museo sarà aperto al pubblico. Il sarcofago in legno e d'oro all'esterno, misura 2,23 metri ed è decorato con un ritratto del giovane re con i simboli faraonici, lo scettro e il flagello. Nel secolo scorso, alcune crepe sono comparse «negli strati di intonaco dorato, in particolare quelli del coperchio e della base», riferisce il ministero che ha quindi deciso per i lavori di restauro.